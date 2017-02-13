إحباط تهريب 155 ألف ريال عبر منفذ البطحاء

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الرياض ــ البلاد

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب اكثر من (155500) ريال الى خارج المملكة، بعد محاولة أحد المسافرين القادمين إلى الجمرك إخفاءها داخل سيارة كان يقودها .

وقال مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا: قدمت للجمرك بقصد المغادرة حافلة يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عثر على ذلك المبلغ المالي مخبا داخل الحافلة، حيث تم إخفاؤه في جهاز التدفئة الخاص بالمحرك، مشيراً إلى أنه لم يتم الإفصاح عنه.

وشدد المحنا، على أنه تفاديا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواء كان مغادرا أو قادما إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (60000) ريال الإقرار “الإفصاح “عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقاً للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.