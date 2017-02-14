إحباط تهريب 31066 حبة كبتاجون

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الرياض – البلاد

شَهِد جمرك الحديثة إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (31.066) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى الجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة براهيم العنزي أنه تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع خصوصي بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (11.208) حبات من الكبتاجون مُخبأة داخل المرتبة الخلفية الخاصة بالمركبة،

بحيث تم تفريغ بعض الإسفنج الموجود داخل المرتبة وتعبئته بكمية الحبوب، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (19.858) حبة عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات حيث تم إخفاء كمية الحبوب في مجرى التكييف الخاص بكابينة القيادة للشاحنة.

وقال مدير عام جمرك الحديثة :” إنه بعد ضبط تلك المحاولات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة”،