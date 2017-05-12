إحباط تهريب 800 ألف قرص مخدر بتبوك

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تبوك ــ وكالات

تمكن حرس الحدود من احباط محاولة تهريب “٧٨٠٦٥٦” قرص أمفيتامين مخدر، قادمه من السواحل المصرية.وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، ان انظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود، رصدت هدفا بحريا عند تجاوزه حدود المملكة البحرية، عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، قادما من السواحل المصرية، اثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

واضاف الحربي : تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الهدف، والذي اتضح بعد اعتراضه ومحاصرته، انه زلاجة بحرية عليها شخصان يحملان الجنسية المصرية، وتم القبض عليهما وبحوزتهما برميل بلاستيكي وكيس.

واشار إلى انه بتمشيط الموقع، تم العثور على عدد (٢) برميل بلاستيكية بنفس المواصفات، وبتفتيش المقبوضات، اتضح احتواؤها على ما مجموعه (٧٨٠٦٥٦) قرص إمفيتامين (كبتاجون). كما تم المباشرة في استكمال كل الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات، بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.