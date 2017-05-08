(إحسان إنسان).. تطبيق سعودي للصم

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جدة ــ البلاد

يجري تطوير مشروع تقني إنساني اجتماعي في المملكة ، من اجل مساعدة ذوي الإعاقات السمعية، وذلك من خلال تحويل الصوت، او الكلمات المكتوبة، إلى لغة الإشارة كي يفهمها الأصم مباشرة، من دون حاجة إلى مترجم. ويهدف المشروع الى دمج الصم او ذوي الإعاقات السمعية في المجتمع بشكل أفضل، من خلال تسهيل تواصلهم مع الآخرين. ويعمل التطبيق عن طريق التحدث، أو كتابة كلمات على الهاتف الذكي، لتجري بعد ذلك ترجمة الصوت أو الكلمات النصية المكتوبة إلى لغة الإشارة، الأمر الذي لا يحتاج إلى مترجم للغة الإشارة.

ويعمل التطبيق الجديد حاليا باللغة العربية فقط، لكن الشركة المطورة تعتزم إدخال لغات أجنبية أخرى عديدة، تبدأها بجعل اللغة الإنجليزية بين لغات أخرى، في التجارب التي تجريها في المرحلة المقبلة. ويقول مطورو التطبيق إنه ليس مجرد مترجم، لكنه يعتبر أيضا وسيلة لتحسين الاتصال مع الصم، من خلال عمله كنظام دردشة ويمكن لمستخدمي التطبيق، جعله شخصيا، باختيار أحد الإصدارات الثمانية للتطبيق. وتشمل مراحل التطوير تمييز اللهجات العربية المختلفة.