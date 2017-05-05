العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إخماد حريق في مستودع بمكة ولا إصابات

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إخماد حريق في مستودع بمكة ولا إصابات
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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تلقت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس الاثنين بلاغاً مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحي الغسالة وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده بـ (15×30) م يحتوي على مواد تموينية وأغذية تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح. صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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التصنيف: محليات

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