إدارة التطوير بشؤون الحرمين تقيم دورة تدريبية للموظفين الموسميين

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أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطوير اليوم دورة بعنوان تهيئة المؤقتين للعمل في بيت الله الحرام (كن مميزاً) ضمن فعاليات إمارة منطقة مكة المكرمة (كن قدوة) في التوسعة السعودية الثالثة.

وأوضح مدير إدارة التطوير عبدالحميد ابن سعيد المالكي أن الدورة تضمنت التأكيد على مكانة بيت الله عند أهل مكة في زمن الجاهلية ونظرة المسلمين الحالية لأهل مكة المكرمة، وتوضيح جهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين من معلومات وأرقام كما تضمنت الدورة التعريف بخدمات الرئاسة ومعرفة النطاق الجغرافي للحرم.

واستعرضت الدورة الأرقام لمساحات وخدمات المسجد الحرام ومعرفة الحقوق والواجبات الوظيفية والخصال والقيم الإسلامية المهم توافرها لمنسوبي الحرمين وذكر تجارب الأعوام السابقة السالبة داخل الحرم للتحذير منها وعدم تكرارها ورفع الروح المعنوية والحث على التميز والانضباط.