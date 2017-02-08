العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

إدارة الشباب تحقق مع العويس

0 تعليق 228 مشاهدة
إدارة الشباب تحقق مع العويس
شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

استدعت اللجنة القانونية الداخلية التي شكلتها إدارة نادي الشباب الحارس الدولي محمد العويس، للتحقيق معه على خلفية التوقيع مع النادي الأهلي، والانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، وتغيبه عن التدريبات الفترة الماضية.

وقد رد العويس على كافة الاستفسارات من قبل اللجنة، وغادر دون أن يتحدث مع أية وسيلة إعلامية، وستعمل اللجنة على استكمال التحقيق في القضية خلال الأيام القادمة،

قبل أن ترفع توصياتها نهاية الأسبوع المقبل إلى رئيس إدارة نادي الشباب عبدالله القريني. وتشير مصادر إلى أن اللجنة قامت بمسح كل الموضوعات التي تناولت قضية محمد العويس، والتصريحات التي جاءت في وسائل الإعلام لمواجهة اللاعب بها.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق