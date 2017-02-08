إدارة الشباب تحقق مع العويس

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الرياض- البلاد

استدعت اللجنة القانونية الداخلية التي شكلتها إدارة نادي الشباب الحارس الدولي محمد العويس، للتحقيق معه على خلفية التوقيع مع النادي الأهلي، والانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، وتغيبه عن التدريبات الفترة الماضية.

وقد رد العويس على كافة الاستفسارات من قبل اللجنة، وغادر دون أن يتحدث مع أية وسيلة إعلامية، وستعمل اللجنة على استكمال التحقيق في القضية خلال الأيام القادمة،

قبل أن ترفع توصياتها نهاية الأسبوع المقبل إلى رئيس إدارة نادي الشباب عبدالله القريني. وتشير مصادر إلى أن اللجنة قامت بمسح كل الموضوعات التي تناولت قضية محمد العويس، والتصريحات التي جاءت في وسائل الإعلام لمواجهة اللاعب بها.