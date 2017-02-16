إدارة الهلال تحبط حيلة بيروزي الإيراني

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الرياض- البلاد

قامت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد بإحباط مسعى نادي بيروزي الإيراني ــــــ والذي سيلاقي الزعيم في افتتاح مباريات الفريقين ضمن البطولة الآسيوية يوم الثلاثاء القادم، بدوري المجموعات، والمقرر إقامتها طبقا لقرار الاتحاد الآسيوي بأرض محايدة ـ

واختار النادي الإيراني سلطنة عمان لإقامة لقاء الفريق مع الهلال، حيث قامت إدارة النادي الإيراني بحيلة كبيرة؛ من أجل الحد من عدد الجماهير الهلالية التي تقبل على مباريات الفرق السعودية بسلطنة عمان بشكل مكثف،

فقامت برفع قيمة تذاكر المباراة لخمسة أضعاف سعرها الأساسي. وتفطنت إدارة نادي الهلال للحيلة المكشوفة من إدارة الفريق الإيراني،

فقام الأمير نواف بن سعد بشراء تذاكر المباراة، وتوزيعها مجانا على جماهير الزعيم المتواجدة بسلطنة عمان، والتي سوف تشهد إقبالا جماهيريا منقطع النظير؛ نكاية في الفريق الإيراني، ودعم الزعيم .