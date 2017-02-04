إدارة ترامب تشدد لهجتها بشأن الاستيطان

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واشنطن – وكالات

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “ربما لا يكون مفيدا” في إحلال السلام بالمنطقة. وبالرغم من هذا، قالت إدارة ترامب إنها لم تتخذ حتى الآن “موقفا رسميا” من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض “فيما لا نعتقد أن وجود المستوطنات عائق أمام السلام، فإن إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة لأبعد من حدودها ربما لا يكون مفيدا في تحقيق هذا الهدف”.

ويتعارض هذا مع الموقف السابق لترامب الذي ألمح إلى أنه سيكون أكثر تساهلا من سلفه، باراك اوباما، تجاه الأنشطة الاستيطانية.

وفي ديسمبر الماضي، انتقد ترامب قرارا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء هذه الأنشطة ، ووصف ترامب آنذاك قرار مجلس الأمن بأنه “خسارة كبيرة” لإسرائيل، وقال إنه “سيصعّب بشدة التفاوض بشأن السلام”.