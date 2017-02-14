إدارة ترامب : فضيحة خلال الانتخابات

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واشنطن- وكالات

قال ستيفن ميلر، كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البيت الأبيض قدم “كميات هائلة” من الأدلة، تثبت وقوع خروقات عديدة خلال الانتخابات الرئاسية.

وأوضح في تصريحات لقناة ” ABC ” التلفزيونية، الأحد 12 فبراير، أن الحديث يدور عن تصويت “متوفين” أو أشخاص من غير حاملي الجنسية الأمريكية، وعن إدلاء بعض الأشخاص المقيمين في ولايات عدة، بصوتهم أكثر من مرة.

ووصف ميلر هذا الوضع بأنه “فضيحة”، معتبرا أن الأمريكيين يجب أن يصابوا بـ”الرعب”، بسبب مثل هذا الدوس على حقوقهم.

وكان دونالد ترامب قد اتهم الديمقراطيين بتنظيم خروقات ممنهجة للقانون خلال الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ولاسيما في ولايات كاليفورنيا وفرجينيا ونيوهامبشير، حيث فازت منافسته هيلاري كلينتون.

ورد عليه المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، بنفيه وجود أي أدلة على وقوع الخروقات المزعومة.