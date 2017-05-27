إدانة الهجوم الإرهابي في محافظة المنيا بمصر

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جدة – تونس- واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي العمل الإرهابي في محافظة المنيا جنوب مصر مما أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.

ووصف معالي الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين هذا العمل الإرهابي بالجبان الذي لن يزيد الشعب المصري إلا وحدة وتماسكاً في مكافحة الإرهاب الذي يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وجميع الأديان و يستهدف ترويع المدنيين الأبرياء , معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا ولمصر حكومة وشعباً، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأعرب الأمين العام عن ثقته التامة في قيام السلطات المصرية بتعقب مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين وتقديمهم للمحاكمة مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لأمن مصر واستقرارها ومساندة جهودها في محاربة الإرهاب، مذكراً بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذين يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

كما أدانت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، الهجوم المسلح الذي وقع في محافظة المنيا المصرية، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، مجددة التأكيد على أن مثل هذا العمل الإجرامي يعكس حالة البؤس التي يعاني منها التطرف الإرهابي متخذاً من أساليب غدره وخيانته خياراً تجرد به عن كل القيم والأعراف والمواثيق.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والذي شدد فيه على موقف رابطة العالم الإسلامي من مثل هذه الأعمال الإرهابية التي لا تمت للإسلام بصلة وتصنف ضمن أبشع الجرائم الإنسانية.

وأضاف معالي الشيخ العيسى بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من القيم الرفيعة الداعية للألفة والمحبة والتعاون والتعايش، مشيراً إلى أن عموم المسلمين يقفون ضد أعمال هذه الجماعات الإرهابية.

ودعا معاليه الشعب المصري بجميع مكوناته إلى التكاتف لتفويت الفرصة على هؤلاء الإرهابيين والتصدي لإجرامهم الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وضرب اللحمة الوطنية، في سياق محاولاته اليائسة والبائسة لإثارة الفتنة بين المجتمع المصري المتآلف، معبراً معاليه باسم رابطة العالم الإسلامي عن أحر التعازي للحكومة والشعب المصري، ولأسر الضحايا سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين. خدمات الوكالة

واستنكر مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف حافلة بمصر وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين . ودان المجلس في بيان أصدره من مقره بالعاصمة التونسية أمس بكل قوة وحزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا الإرهاب الخبيثة في سعيه لترويع الآمنين، وتعمده استهداف الأطفال والنساء، وإثارة الصراعات الدينية والطائفية، وضرب التعايش السلمي والانسجام الاجتماعي الذي عرفته الشعوب العربية طيلة قرون . وعبر عن تضامنه الكامل ووقوفه التام إلى جانب مصر في مواجهة جماعات الشر والإرهاب، وعن يقينه من أن الشعب المصري وقوات أمنه الباسلة سيزدادان تضامنًا وتلاحمًا في مواجهة الإرهاب والإجرام لتوطيد مناخ الأمن والاستقرار .