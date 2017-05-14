إدانة عربية وإسلامية للاعتداء الإرهابي بمحافظة القطيف

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جدة – عواصم – وكالات

أدانت منظمة التعاون الإسلامي واستنكرت, الهجوم الإرهابي الذي قامت به جماعة إرهابية استهدفت مشروعا تنمويا بحي المسورة بمحافظة القطيف في المملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة عشرة أشخاص من بينها حالات حرجة.

واعتبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الذين قاموا بهذا العمل، وخططوا له، ودعموه إنما ينفذون توجها يعمل على زعزعة الاستقرار وترويع المدنيين وتعطيل مشروعات التنمية في المنطقة.

وأعرب معاليه, عن ثقته في قدرة السلطات السعودية المختصة على ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن انتماءاتهم.

وأدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة الحادث ، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف ترويع الآمنين والإضرار بالأمن.

كما أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي ، وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظًا على سلامة مواطنيها.

وأدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار ، وأعربت البحرين عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين؛ جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف ترويع الآمنين والإضرار بالأمن.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

من ناحيتها، أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف.