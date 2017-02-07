إدراج 35 ألف حالة لإعانات ذوي الإعاقة

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الرياض – البلاد

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 35,150 ألف حالة في قائمة الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تحديث بياناتهم الشخصية.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر الماضي، مبيناً أنه تم إدراج من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

وأشار , إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكنت من ضم معظم الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين على قائمة الانتظار المستحقين لإعانة برنامج “الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة”، مبيناً أن العدد المتبقي على القائمة 1,642 حالة فقط، يجري الإعداد لضمهم في وقت لاحق.

وأضاف الشهراني , أنه تم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 35,150 ألف حالة برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم لبرنامج الإعانة المالية، ولم يتم تحديث بياناتهم ورقم حسابهم البنكي (الآيبان) برسالة نصية.