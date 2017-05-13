إدواردو بين نداء قلبه ورغبة جيبه

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الرياض ــــ البلاد

أبدى نادي نيس ثالث الدوري الفرنسي من جديد اهتمامه باللاعب البرازيلي المحترف في صفوف الهلال كارلوس إدواردو، والذي تبقى له موسم واحد من عقده، الذي يمتد لثلاثة مواسم. هذا الاهتمام توافق مع رغبة اللاعب بالرحيل؛ رغبة منه في المشاركة في دوري الأبطال الأوربي، إلا أن رغبة إدواردو اصطدمت بالعرض المغري الذي قدمته إدارة الهلال له؛ حيث بات في حيرة من أمره، بين نداء قلبه في الرحيل، و رغبة جيبه في البقاء.