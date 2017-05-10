إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلديتي الصويدرة والمندسة بالمدينة

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أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً عددا من التعديات على أراض حكومية في نطاق بلديتي الصويدرة والمندسة، شرق المدينة المنورة.

وشملت الإجراءات المتخذة إزالة تعدٍ على أرض في الصويدرة “شرق المدينة المنورة” قام مجهولون بتحديدها وتقسيمها كمخطط “وهمي”، ووضع قوالب اسمنتية وحواجز ترابية لتغيير معالم الموقع، حيث تم رصد الحالة من قبل الفرق الرقابية التابعة للبلدية، وإزالتها وفقاً للتعليمات والأنظمة الخاصة بذلك.

وأزالت بلدية المندسة “شمال غرب المدينة المنورة” موقعين مخالفين، حدّد أحدهما بأخشاب وأسلاك شائكة لغرض الزراعة في المكان، فيما الآخر عبارة عن أرض بيضاء جرى تسويرها بشكل مخالف للأنظمة، ما تطلّب إزالة هذه الإحداث.

وشدد وكيل الأمين لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس حمزة بن جعفر سبيه، على أن الأمانة ستعمل على إزالة التعديات، داعياً إلى الاتصال على عمليات الأمانة عبر الرقم 940 للإبلاغ عن أي حالات مشابهة.