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أوضح مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي:

أن المختصين بالهيئة قاموا بمباشرة حادث تلوث بالزيت بمجمع فرسان بمركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ يوم الأربعاء الماضي .

وبين الحجيلي في بيان صادر عن الهيئة اليوم أن الهيئة أزالت التلوث و أعادة تأهيل الموقع بيئياً.

بما يتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة بالمملكة .

كما الزمت المنشأة المتسببة بالتلوث بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في مجال إدارة النفايات الخطرة والصناعية.

لإزالة ومتابعة أي أثار بيئية مستقبلية للحادث و إعادة تأهيلها تحت إشراف ومتابعة المختصين البيئيين بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة .