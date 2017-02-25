إزالة تلوث بالزيت في رابغ
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أوضح مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي:
أن المختصين بالهيئة قاموا بمباشرة حادث تلوث بالزيت بمجمع فرسان بمركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ يوم الأربعاء الماضي .
وبين الحجيلي في بيان صادر عن الهيئة اليوم أن الهيئة أزالت التلوث و أعادة تأهيل الموقع بيئياً.
بما يتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة بالمملكة .
كما الزمت المنشأة المتسببة بالتلوث بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في مجال إدارة النفايات الخطرة والصناعية.
لإزالة ومتابعة أي أثار بيئية مستقبلية للحادث و إعادة تأهيلها تحت إشراف ومتابعة المختصين البيئيين بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة .
الوسوم:محاربة التلوث
التصنيف: محليات
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