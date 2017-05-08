إزالة نصف مليون متر مربع من التعديات بالمدينة المنورة

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أزالت أمانة المدينة المنورة تعديات على أراضي حكومية بلغت مساحتها نحو نصف مليون م2 في منطقة قباء، وذلك بعد قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء عليها وتحديدها ترابيا وتسوير البعض منها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الرحمن الصاعدي، في تعميم صحفي، أن الإزالة تمت بعد ما رصد المراقبون خلال متابعتهم الدورية للتعديات قيام البعض بالتعدي على أراض حكومية وتسويرها، مؤكدا أنه تم التعامل مع التعدي بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، حيث تم توجيه المعدات وإزالة كل ما تم إحداثه.

وذكر الصاعدي، أن الاعتداءات تمثلت في بناء سور وتحديد ووضع عوائق ترابية وأسلاك شائكة على موقع تقدر مساحته بـ 170,000 م2 بمنطقة الحليات، بالإضافة إلى الشروع في إقامة مخطط عشوائي وذلك بتحديد أراض وتمهيد وبناء على أنحاء متفرقة تقدر مساحته الأرض المعتدى عليها بـ 135,000 م2 بمنطقة المزين.

وأشار إلى التعدي على أرض أخرى، تقدر مساحتها بـ 140,000 م2 بمنطقة الحليات، كما قام المعتدي بوضع العقوم الترابية وحفر مهيئة للزراعة وبعض الأشجار المتنوعة وفسائل نخيل.

وشدد على أن البلدية من خلال قسم المراقبة تقوم بتكثيف الدور الرقابي على المواقع كافة الواقعة في نطاق البلدية، حرصاً منها على المحافظة على الأراضي الحكومية، تمشياً مع الأوامر السامية، وتعهد بالتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك.