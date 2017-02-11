إزالة 200 حظيرة مواشي عشوائية بمكة المكرمة

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مكة المكرمة -البلاد

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس الأول حملة لإزالة الحظائر العشوائية المقامة من قبل بعض المخالفين من جنسيات مختلفة ، والتي يستخدمونها لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل بطرق غير صحية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية شكلت فريقا بمشاركة منسوبي قسم المراقبة وقسم الأسواق وقسم النظافة ، وبمساندة الجهات الامنية (شرطة البلديات والمهمات) وتم تنفيذ حملة موسعة على مخططات ولي العهد وعدد من المخططات التابعة للمنطقة.

من جهته اوضح مدير الادارة الفنية بالبلدية المهندس أكرم الحربي إن البلدية ازالت 200 حظيرة عشوائية تستخدم لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل أمام مخطط ولي العهد رقم 1 ،

وكانت مقامة على أرض مخطط بوابة مكة التابع لأمانة العاصمة المقدسة كما تمت إزالة عقوم ترابية لتعديات عشوائية على موقع مخطط بوابة مكة التابع للأمانة.