إسدال الستار على انترسك السعودية 2017

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جدة ــ البلاد

أُسدل الستار مؤخرا على فعاليات الدورة الافتتاحية المتميزة لمعرض إنترسك السعودية التي استقطبت 6,131 من الزوار التجاريين السعوديين في مركز جدة للمنتديات والفعاليات…وقد وصل عدد الزوار ضعف ما كان توقعه المنظمون في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط وشركة الحارثي للمعارض، ما يبرز الحاجة إلى منصة تواصل أعمال خاصة بصناعات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بالمملكة…

وقد اطلع الزوار السعوديون على أحدث التقنيات وإبداعات المنتجات من 170 عارضا من 24 دولة، فيما ضمن برنامج مؤتمرات على مدى ثلاثة أيام إطلاع المئات من الزوار والاحترافيين على أحدث التطورات الأمنية وسلامة الإنشاءات في إطار رؤية المملكة 2030…

وقد اتسم إنترسك السعودية 2017 بكثرة الأعمال بداية من افتتاحه رسميا بحضور سمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي آل سعود، نائب حاكم منطقة مكة للشؤون الأمنية، حتى جرس الختام في السابعة من مساء الرابع من مايو في المركز التجاري في مدينة الميناء على البحر الأحمر. ..وأوضح أحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط قائلا: “لم نكن لنرجو دورة افتتاحية أنجح من هذه، وكحدث في دورته الأولى فقد حقق إنترسك السعودية إنجازا رائعا”. …

وأوضح هادي الحارثي، الرئيس التنفيذي في شركة الحارثي للمعارض، قائلا: “يسعدنا ما حققه إنترسك السعودية في دورته الافتتاحية من مردود غير مسبوق على مستوى العارضين أو الزوار. وقد أثبت الحدث مكانته بوصفه الحدث الأبرز في المنطقة لصناعات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق والذي يخدم عددا كبيرا من مشاريع القطاعين العام والخاص في المملكة”.