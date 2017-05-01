(إسلامية) مكه تناقش مبادرتها لرؤية 2030

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية الدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي امس الاحد فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة عن شرح مبادرات الوزارة التي تتفق مع رؤية المملكة 2030 بحضور مدير مكتب الرؤية بالوزارة الدكتور صالح الزهراني وعدد من مستشاري مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وبحضور اكثر من 80 مسؤولا وداعيه وخطيبا ومهندسا معماريا من منسوبي الفرع وقد بدأت فعاليات الندوة بكلمة لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي رحب فيها بالحضور وفريق عمل الرؤية بالوزارة بقيادة الدكتور صالح الزهراني

كما رحب با الدعاة والخطباء ثم القى الدكتور صالح الزهراني كلمه شكر فيها فرع الوزارة بمنطقة مكه على تميزه في الاعداد التحضير لهذه الورشه كما شكر الحضور على تفاعلهم بالحضور ثم قدم شرحا موجزا عن مشروع الرؤية ثم وفي الوزارة ومراحله التي وصل اليها منذ بدايته حتى الان ثم بدات فعاليات الورشه بشرح مفصل لفريق العمل عن الاطار الاستراتيجي للرؤية ثم بدا الدكتور فايز الشهري مساعد مدير عام الفرع ومدير ادارة التخطيط والتطوير باستعراض اكثر من 20 مبادرة اقترحها فرع الوزارة بمنطقة مكه المكرمه مقسمه على اربعة محاور منها ما يخص المساجد والدعوة والارشاد والخطباء والحج والعمره ثم اقيمت حلقة نقاش شارك فيها فريق العمل والحضور.

الجدير بالذكر ان من اهم المبادرات مشروع خادم الحرمين الشريفين للمواقيت والمشاعر المقدسه والمساجد الخضراء للافادة من الطاقه الشمسيه لتقليل الاعتماد على الكهرباء. وكذلك مركز خدمة الداعيه والخطيب لتطوير مهاراتهم وعقد دورات تخصصية ،تجهيز عدد من الجوامع لترجمة الخطبة بعدة لغات ، وتسهيل اجراءات اشراك فاعلي الخير في عمارة المساجد، ودعم انشاء مؤسسات خيرية متخصصة في اعمال المساجد مثل النظافة والصيانه وغيرها من المبادرات .