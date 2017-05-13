إسلام : سعيد بالتسجيل والتأهل

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جدة – أحمد إلياس

عبر اللاعب إسلام سراج، عن سعادته بفوز فريقه على الفيصلي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال: الحمدلله على الفوز، والوصول للنهائي. لدينا مباريات مهمة، سنعمل على الفوز فيها، والعمل بشكل احترافي؛ خاصة في نهائي كأس الملك، والبطولة الآسيوية، ونحن كلاعبين علينا العمل والفوز، ولن نلتفت لشيء آخر، وتابع: كل مباراة لها ضغوطاتها، خاصة أن الأهلي دائما مطالب من جماهيره بالفوز، وعلينا التركيز في المواجهات الثلاث القادمة، في نهائي كأس الملك، ومباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر من البطولة الآسيوية، وأنا سعيد بهذه العودة، وتسجيل هدفين.