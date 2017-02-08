إسناد امتحانات 8 تخصصات صحية إلى شركة متخصصة

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الرياض ــ البلاد

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحويل امتحانات ثمانية تخصصات إلى شركة متخصصة في تنفيذ وإدارة الامتحانات “بيرسون فيو”.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان: إن الخطة الاستراتيجية وضعت اهتمامها الكبير في خدمة العملاء،

وأضاف : “ومن هذا المنطلق نستهدف تسهيل إجراءات وتنفيذ الامتحانات بإسنادها إلى شركات متخصصة”، مشيراً إلى أن التخصصات الثمانية التي يشملها القرار هي: أخصائي كيمياء حيوية، علاج جذور عصب أسنان، زراعة أسنان، العناية المركزة “أطباء”، أمراض اللثة، فني علاج تنفسي، وأخصائي أشعة.

وبين أن، الشركة ستتولى آليات التسجيل وإجراء الامتحانات لتحقيق أهداف الهيئة في الارتقاء بخدمة الممارسين الصحيين.