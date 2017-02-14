إشادة وإعجاب من الزوار والوفود الأجنبية بمهرجان الجنادرية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تهافت زوار مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة (31) على جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشاهدة ما يحتويه من معروضات ومعلومات وخدمات إرشادية وتوجيهية وتوعوية , وحظيت إدارة المصاحف والكتب قسم مقرأة الحرمين الشريفين باهتمام كافة قاصدي الجناح وإشادتهم بما تقدمه من تعليم كتاب الله وفق أعلى معايير الجودة وأفضل أساليب التعليم على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين ، وذلك من داخل أروقة البيت العتيق .

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الكريمة – رعاها الله – (2030) وتأكيد الرعاية الفائقة لقاصدي الحرمين , ودور الحرمين الشريفين في نشر رسالة الإسلام والسلام والأمن , بتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ومتابعة معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الخزيم.

وأوضح وكيل إدارة المصاحف والكتب بالمسجد الحرام سعادة االشيح علي النافعي أن الإدارة أتاحت الفرصة لتعلم كتاب الله عز وجل لجميع المسلمين بالطرق الحديثة عبر وسائل التقنية من خلال مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية والتي تستهدف كافة المسلمين في جميع أصقاع الأرض وبجميع اللغات .

وأبان النافعي أن قسم مقرأة الحرمين عرضت خدماته على زوار المهرجان وشرح لهم طريقة التسجيل في المقرأة عبر موقعها الإلكتروني وتحتوي مقرأة الحرمين على خمس مسارات لتعلم كتاب الله (القاعدة النورانية , تصحيح التلاوة , الحفظ والمراجعة , إقراء وإجازة , وحفظ المتون العلمية) .

وأكد النافعي أن الإدارة قامت بتوزيع كتاب الله عز وجل بـ ( 6) أحجام مختلفة ومصاحف لغة (برايل) للمكفوفين وترجمه لجميع اللغات وكذلك كتاب الخطب المنيفة من منبر الكعبة المشرفة , والرقية الشرعية , والتفسير الميسر.

وختم النافعي أن المقرأة نشطت عبر أجراء مقابلات تطبيقية فورية للزوار لشرح آلية عمل المقرأة بلغ عددها إلى زهاء (207 ) مقابلة, وذلك لتنمية الآداب والقيم القرآنية في النفوس الزوار , كما وضعت لوحة برنامج (الباركود ) وذلك لتحميل معاني كلمات القران الكريم بكافة اللغات عبر أجهزة الجوال الذكية , كما قدمت إهداءات وهي عبارة عن حقائب تضم كل حقيبة عدد من الكتب التوعوية , وكذلك قدمت شهادة إفادة لتشجيع الزوار على حفظ كتاب الله , وختمت ذلك بتقديم (تذكار كتابة أسماء الزوار بخط المصحف الشريف (خط النسخ) .

تجدر الإشارة أن مقرأة الحرمين الشريفين حصلت على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز – رعاه الله- كأفضل موقع إلكتروني عالمي لتعليم القران وذلك في حفل الجائزة العالمية لخدمة كتاب الله .