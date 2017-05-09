إصابة أكثر من 100 شخص بحمى الدنج في كينيا
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أصيب أكثر من 100 شخصا في مديينة مومباسا الكينية بحمى الدنج الذي ينتقل عن طريق البعوض ، في وقت حذرت فيه السلطات الصحية المواطنين من تفشي المرض ونصحت سكان المدينة الساحلية بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مثل استخدام المبيدات الحشرية والناموسيات الواقية أثناء النوم.
وأكد خبراء بمنظمة الصحة العالمية أن حمى الدنج تنتقل عن طريق أنثى البعوض التي تتسبب أيضًا في الإصابة بمرضي الحمى الصفراء و”زيكا”.
وكانت حمى الدنج قد ظهرت في مومباسا لأول مرة عام 2013 م و أدت آنذاك إلى إصابة 197 شخصًا.
التصنيف: دولية
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