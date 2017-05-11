إصابة 4 عمال في انهيار سقف مبنى بمكة

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مكة المكرمة- البلاد

باشر الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس حادث انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بمخطط ولي العهد نجم عنه إصابة 4 من العمال في الموقع بإصابات متوسطة.

وبين المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخمسين من أمس الأربعاء تلقت غرفة العمليات بلاغا مفاده انهيار شدة خشبية أثناء عملية صب سقف مبنى قيد الإنشاء تقدر أبعادها بـ (18×25)م ويقدر أبعاد الجزء المنهار بـ (6×8)م , لافتا الانتباه إلى أنه نجم عن الحادث إصابة 4 عمال في الموقع بإصابات متوسطة وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية .