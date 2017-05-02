العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر وسط تضامن محلي ودولي واسع

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إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه السادس عشر وسط تضامن محلي ودولي واسع
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دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام، اليوم الثلاثاء ، يومهم السادس عشر على التوالي ، وسط تواصل المسيرات والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية التضامنية معهم، والمنددة بسياسات وإجراءات سلطات إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى، داخل الأراضي الفلسطينية، وخارجه، عدا عن الحراك الرسمي، والدبلوماسي، لمساندتهم ودعمهم.

ويجد هذا الإضراب دعما شعبيا فلسطينيا واسعا، في ظل وجود (1200) أسير مريض، من بينهم (21) مصابا بمرض السرطان، و(17) يعانون من مشاكل في القلب.

في السياق حذرت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، بعد فقدانهم أكثر من عشرة كغم من أوزانهم، مع هبوط في ضغط الدم، وآلام حادة في الرأس، والمعدة، والمفاصل، وضعف القدرة على الحركة”، وذلك حسب شهادات للأسرى المضربين في سجن “عوفر”.

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التصنيف: دولية

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