إطلاق برنامج لتدريب السعوديين على التداول المالي

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الرياض ــ البلاد

شرعت هيئة السوق المالية، امس “الاحد” فى استقبال طلبات الراغبين الالتحاق بالبرنامج التدريبي على رأس العمل لتأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2017 بمسمى “برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات”.

واطلقت الهيئة الدفعة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2014، وهو برنامج تأهيلي جديد يهدف إلى دعم فرص توظيف السعوديين من حديثي التخرج في قطاع السوق المالية، انطلاقا من احد اهدافها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة في دعم توطين الوظائف لدى مؤسسات السوق المالية، الأمر الذي يعزز تطوير السوق المالية.

ويتالف البرنامج في الدفعة الرابعة من عشرة مسارات تأهيلية تخصصية يوجه الخريج لها بحسب تخصصه الجامعي، وهي: المسار الأول مال واستثمار، والمسار الثاني الحوكمة والقوائم المالية، والمسار الثالث الأنظمة والتشريعات، والمسار الرابع الالتزام والتفتيش، والمسار الخامس التراخيص ومكافحة غسل الأموال، والمسار السادس التواصل والتوعية، والمسار السابع المراجعة الداخلية والمخاطر، والمسار الثامن العلاقات الدولية والأبحاث، والمسار التاسع الاستراتيجية وإدارة المشاريع، والمسار العاشر الإدارة.

ويتم من خلال البرنامج استقطاب مجموعة من الخريجين المتميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل في الهيئة؛ لتعريفهم بالجوانب الفنية والنظامية لأعمال وأنشطة الأوراق المالية وإكسابهم الجدارات التي تؤهلهم للعمل في سوق الأوراق المالية مستقبلاً بعد التخرج، ومدة البرنامج 12 شهراً، وينفذ مرة واحدة سنوياً.

وقد أوشكت الدفعة الثالثة (دفعة عام 2016) على استكمال متطلبات التدريب، والتي تضم 31 خريجاً وخريجة من المتفوقين.