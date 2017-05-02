إطلاق تطبيق (المطارات السعودية)

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الرياض – البلاد

دشنت الهيئة العامة للطيران المدني النسخة التجريبية من تطبيقها “المطارات السعودية” للهواتف الذكية، الذي يقدم العديد من المزايا والخدمات لمستخدميه.

وجاء إطلاق التطبيق ضمن المبادرات التقنية التي تطلقها الهيئة لتسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين، في ظل انتشار استخدام الأجهزة المتنقلة التي تشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تدعم سهولة التنقل.

من جانبه، قال مساعد الرئيس لقطاع المطارات المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار :” إن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى للقيام بالدور المنوط بها في تطور ونهضة المملكة، وتمكين قطاع الطيران المدني من الإسهام في رؤية 2030، ويشمل ذلك تقديم أفضل الخدمات وأفضلها جودة للمسافرين ومرتادي المطارات السعودية”.