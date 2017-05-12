إطلاق تطبيق جدة كوول

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جدة ــ البلاد

كشفت شركة تطوير وبرمجة التطبيقات “دورلي”، التي تتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقا لها، عن تدشين تطبيق دليل جدة كوول، بعد الاقبال الكبير الذي وجدته تطبيقات أدلة المدن سيما “فله الرياض”

وقالت “دورلي” في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه قد تم تدشين كل من وتطبيق جدة كوول ودليل قطر وتطبيق دليل البحرين وتطبيق دليل دبي على التوالي في الشهر الماضي وذلك لتصل عدد التطبيقات إلى 7 مدن. واضافت الشركة انها تعتزم اصدار تطبيقين إضافيين لكل من دولة الكويت ومكة المكرمة خلال الربع الثاني من هذا العام، ويمكن الوصول لهذه التطبيقات من موقع إلكتروني موحد تم تدشينه ليكون دليل لهذه التطبيقات.