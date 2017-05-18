إطلاق سراح 2087 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي بجدة
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء السعوديين والأجانب الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام 1437هـ.
وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ، فقد تم إطلاق سراح 2087سجين من المستفيدين من العفو في محافظة جدة ، حتى يوم أمس الخميس.
وأوضحت محافظة جدة أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام القادمة، وسيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك.
الوسوم:جدة
التصنيف: محليات
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