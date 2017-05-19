إطلاق سراح 2087 سجينا بجدة

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جدة ــ البلاد

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالعفو عن السجناء السعوديين والأجانب الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام 1437هـ ، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “توتير” أطلق سراح 2087 سجيناً في جدة.

وجاء الإفراج عن السجناء بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ.

وقالت المحافظة ان الجهات المسئولة تجري عملية استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام القادمة، وسيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك .