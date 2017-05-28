إطلاق متجر إلكتروني لعلاج الفقراء بمكة

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مكة ــ واس

أطلقت جمعية “زمزم” للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمكة، أكبر متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية لخدمة وعلاج وكفالة المرضى الفقراء والمحتاجين، ضمن إستراتيجياتها للاستفادة من التقنية وتطويعها في العمل الخيري.

وأعرب مساعد المدير العام للجمعية المتحدث الرسمي “فهد بن محمد الزهراني”، عن سعادته بإطلاق المتجر رسميا تزامنا مع شهر رمضان المبارك، مبينا ان المتجر يعرض لشركاء الخير والداعمين والعملاء والمستخدمين الكثيرَ من الخدمات الخيرية التي تسهم في خدمة وعلاج المرضى الفقراء.

وبين “الزهراني” أن المتجر يعرض العديد من الحالات التي تحتاج إلى مساعدات، في حين يقدم حلولا للتبرع والدعم الذي عكف عليه عدد من قياديي ومسؤولي الجمعية لإخراجه بشكل احترافي بقيادة إدارة تقنية المعلومات بالجمعية. واشار إلى ان هذه الخطوة تاتي استجابة للنمو السريع للتجارة الإلكترونية في المنطقة، مبينا أن الجمعية تسعى دوماً للاستفادة من الحلول التكنولوجية، فضلا على إدارة دعم الحالات المرضية إلكترونياً، مبينا أن المتجر يعتمد على التوثيق بهدف تحقيق مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.