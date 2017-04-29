إعادة تشكيل مجلس شباب منطقة عسير

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أبها – مرعي عسيري

أصدر الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير قرار يقضي بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة في دورته الثانية برئاسة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير وعضوية نخبة من الشباب والفتيات في المنطقة مثمنا سموه الدور الكبير الذي بذله أعضاء المجلس في دورته الأولى وما قدموه من أعمال تصب في مصلحة الشباب موضحاَ سموه انه روعي في اختيار الأعضاء الجدد عدد من المعايير التي ستساهم في تحسين مستوى الأداء وتلبية جميع احتياجات الشباب والشابات وتطلعاتهم .

وجاء تشكيل المجلس بعضوية كل من : محمد بن عمير الطفيل ممثلا لمحافظة بيشة ، خالد بن سعيد آل مريط الشهراني ممثلاً لمحافظة خميس مشيط ، زيد علي زيد عسيري ممثلاً لمحافظة محايل ، مناحي عايض آل الشوافه القحطاني ممثلا لمحافظة تثليث ، إبراهيم حسن القيسي ممثلا لمحافظة رجال المع ، فايز علي ظافر آل صفوان الشهري ممثلاً لمحافظة النماص ، عبدالله بن سعيد بن حزمي القرني ممثلا لمحافظة بلقرن ، عبدالله بن سعد بن محمد الوادعي ممثلا لمحافظ ظهران الجنوب ، سعيد بن احمد آل منصور القحطاني ممثلاً لمحافظة احد رفيدة ، زايد بن سعيد بن حسن القحطاني ممثلاً لمحافظة سراة عبيدة ، ماجد بن محمد مبارك آل دجمة ممثلاً لمحافظة طريب ، علي حسن علي الشهري ممثلاً لمحافظة المجاردة ، حمد بن محمد بلغيث البارقي ممثلا لمحافظة بارق ، سعيد بن محمد نافع الهلالي ممثلاً لمحافظة البرك ، سلمان بن عبدالرحمن الشهري ممثلاً لمحافظة تنومه ، عبدالرحمن يحيى قطومه ممثلا للشباب ، سعيد ناصر عضرس ممثلاً لذوي القدرات الخاصة ، نواف بن حسين آل زلفة ممثلاً لهيئة السياحة والتراث الوطني ، عبدالرحمن ضيف الله القرني ممثلا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، صالح بن محمد شويل ممثلا لطلاب التعليم الجامعي ، فهد بن علي ال حنتوم ممثلاً للهيئة العامة للرياضة ، فيصل بن سالم القاضي ممثلا لطلاب التعليم العام ، صالحة عبدالله الجرعي ممثلة لتعليم البنات ، أسماء خضر الزهراني ممثلة لشباب وشابات الأعمال ، شوق بنت علي حسين آل قماش ممثلة لطالبات التعليم الجامعي. كما صدر توجيه سموه بتجديد تكليف عادل بن عبدالله آل عمر أميناً للمجلس لمدة عامين.