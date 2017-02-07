إعادة 24 مشروعا متعثرا إلى العمل بمنطقة مكة

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جدة – البلاد

نجح مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة خلال العام الهجري المنصرم, في إعادة نحو 24 مشروعا متعثراً في مدن المنطقة ومحافظاتها إلى العمل, معالجاً جميع المعوقات التي واجهت تنفيذها.

وأكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق, أن المركز بذل خلال العام المنصرم جهوداً مكثفة بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة,

مبيناً أن المشروعات الـ 24 التي عمل المركز على تحريرها وحل مشاكلها خلال العام المنصرم, شملت مشروعات تنموية كبرى في مجالات خدمية مختلفة .

وأفاد أن للمركز دور بارز في إعادة المشروعات التنموية في المنطقة للمسار الصحيح وتشجيع وتفعيل المبادرات من رجال الأعمال للمشروعات الجديدة في منطقة مكة المكرمة عامة, والريادية بصفة خاصة, ومتابعتها والعمل على حل المشاكل التي تواجه تنفيذها.