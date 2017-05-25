إعلان (حماية الأجور) للمنشآت أقل من 80 عاملا

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الرياض – البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق تلك المراحل بدءاً من الأول من شهر أغسطس 2017م.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المراحل من الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، وستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة بدءاً من الأول من شهر أغسطس 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 79 عاملا وحتى 60 عاملا، فيما تنطلق المرحلة السادسة عشرة في الأول من شهر نوفمبر 2018م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفًا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق.

وأوضح أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج.