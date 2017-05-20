العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إعلان 20585 منتجا من الإسكان والأراضي

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إعلان 20585 منتجا من الإسكان والأراضي
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جدة – البلاد
أعلنت وزارة الإسكان أسماء وبيانات المستفيدين من الدفعة الرابعة المعلن عنها في وقت سابق، من المنتجات السكنية لعام 2017.
وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الرابعة 20585 منتجاً سكنياً تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقاري.
وتضمنت المنتجات السكنية تخصيص 6274 وحدة سكنية (190 فيلا جاهزة للتسليم، و6084 فيلا وشقة بيع على الخارطة) وتخصيص 6611 أرضا سكنية مطورة.
وسبق أن أعلنت الوزارة تفعيل التسجيل في برنامج سكني للمطلقات والأرامل والأيتام ، ويأتي ذلك حرصا من الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجميع المستفيدين والمواطنين في المملكة العربية السعودية ضمن البرنامج الشامل للنهوض باقتصاد المملكة. كما سبق أن أعلنت عن أسماء مستحقي الدعم السكني عبر بوابة إسكان الدفعة الثالثة ، ومستفيدي صندوق التنمية العقاري الدفعة الجديدة لشهر أبريل الماضي. وتعتزم وزارة الإسكان إعلان المزيد من الدفعات لمستحقي الدعم السكني خلال الشهور القليلة القادمة.

التصنيف: الأولى

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