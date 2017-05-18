إغلاق مجمع تجــاري بالمدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أغلقت فرق الأشراف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة ، أحد المجمعات التجارية لوجود عدة مخالفات تهدد سلامة مرتاديه. وصرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني عقيد خالد مبارك الجهني ، أن المخالفات شملت قيام المجمع بإغلاق مخارج الطوارئ ، وجود سكن للعماله بالموقع ، تكدس البضائع في الممرات ، إعاقة مسالك الهروب.

واكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد بن عاتق الزايدي أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق الاشراف الوقائي تهدف إلى كشف المخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات ولن نتوانى في تطبيق الإجراءات النظامية في حق كل منشأة مخالفة.