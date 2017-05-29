إغلاق 10 مطاعم غرب الدمام

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الدمام- حمود الزهراني

أغلقت بلدية غرب الدمام ممثله بادراه صحه البيئة خلال الشهرين الماضيين 10 مطاعم ومحلات غذائية وذلك لمخالفة الانظمة والاشتراطات البلدية، اضافة الى تكثيف الحملات التفتيشية على مراكز بيع المواد الغذائية والمطاعم في نطاق غرب الدمام استعدادا لدخول شهر رمضان الكريم 1438هـ.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية قامت بتكثيف الحملات والزيارات للمنشآت الصحية استعدادا دخول شهر رمضان المبارك 1438 هـ،

حيث بلغ عدد الزيارات خلال شعبان الجاري وشهر رجب 488 زياره نتج عنها تحرير عدد 266 مخالفه وأغلاق 10 مطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية لوجود مخالفات صحيه وسوء في النظافة وعدم وجود شهادات صحيه للعمالة في تلك المطاعم ومراكز تموين المواد الغذائية، تم على إثر ذلك إتلاف طن و 860 كيلو جرام من المواد الغذائية خلال تلك الحملات.