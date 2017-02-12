العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إغلاق 11 مصنعاً وتغريم 48 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية

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إغلاق 11 مصنعاً وتغريم 48 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية
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غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 48 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية

وأغلقت الهيئة 11 مصنعاً في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، تبوك، والمناطق الجنوبية.

وتهدف حملات الهيئة التفتيشية التي شملت مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم والزجاج و البلاستيك

كذلك مصانع تكرير الزيوت والخدمات الصناعية والكسارات , إلى تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية

والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئة

التي تضمن صَون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع .

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التصنيف: محليات

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