إغلاق “13” محل تجاري مخالف ومصادرة أغذية فاسدة بحي النسيم بالرياض

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أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية النسيم، 13 محل تجاري مخالف لعدم وجود تراخيص عمل، وضبط عمال يزاولون أعمالهم بدون شهادات صحية بجانب مصادرة كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وأوضحت الأمانة، أنها نفذت مؤخراً حملات رقابية على المحلات التجارية بهدف تطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات والمخالفات قبل تسويقها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات تجاه المخالفين.

وأكدت أن الحملات أسفرت عن زيارة 111 محل وإغلاق 13 محلاً بعدم وجود تراخيص مهنية ومخالفات متعددة تستوجب الإغلاق الفوري، وكذلك عدد 312 محل تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الأغذية أو النظافة العامة والشخصية وعدد 77 عامل يعملون بدون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض أو عماله وجدت لديها جروح أو بثور يحتم ايقافهم عن العمل.

وأضافت الأمانة أنه تمت مصادرة 114 كيلو من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر و35 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والعصائر الغير صالحه للاستخدام الآدمي وعدداً من الأواني المستخدمة في اعداد وتجهيز المشاوي الغير صالحة للاستعمال ولازالت الحملات مستمرة للتأكد من تصحيح وضع المحلات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.