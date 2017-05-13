إغلاق 31 محلا مخالفا شرق الدمام

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الدمام-حمودالزهراني

أغلقت بلدية شرق الدمام خلال الاسبوعين الماضيين 31 محلا تجاريا، وذلك ضمن الجولات التفتيشية في حي الراكة الشمالية وحي عبد الله فؤاد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله بن سند الشمري، أن فرق التفتيش بالبلدية قامت بإغلاق 31 محلا تجاريا متعددي الانشطة، خلال الاسبوعين الماضيين، وشملت الجولات حيي الراكة الشمالية وعبد الله فؤاد، مشيرا الى أن المخالفات تمثلت في عدم وجود ترخيص، وعدم تجديد التراخيص، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

وشدد الشمري على مواصلة البلدية للجولات التفتيشية اليومية على المحلات المخالفة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية.