إغلاق “9” مصانع وتغريم “51” منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية
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أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسعة مصانع، وغرمت 51 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية
وذلك في كل من مناطق الرياض و مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وتبوك والمنطقة الجنوبية .
وأفاد نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري, أن العقوبات شملت مصانع للمنتجات الخرسانية
والألمونيوم والزجاج ومنتجات إسمنتية وخدمات صناعية وكسارات.
التصنيف: محليات
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