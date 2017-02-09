إقبال عائلي على جناح مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

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الرياض – واس

يشهد جناح مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في الجنادرية توافدا كبيرا من العائلات مع بدء الأيام المخصصة لهم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” .

ويتضمن الجناح القافلة التعريفية بمعرض الملك عبد الله ” قيم وحكمة ” وصوراً للملك عبدالله مع هواياته ، وصوراً لأحداث محلية ودولية سياسية ومعروضات عن مقتنيات وهدايا تذكارية كان يحتفظ بها ـ رحمه الله ـ .

ويطّلع الزائر على جانب من حياة الملك عبدالله الشخصية ، وأبرز اهتماماته ، وآخر من لازم حياته وقريب منه وقتها ، إضافة إلى التعرف على أبرز إنجازات عهدة على المستويين المحلي والدولي.

كما يتضمن الجناح قسما خاصا للأطفال مجهزا بشكل مطوّر يستطيعون من خلاله التعبير عن حبهم للملك عبدالله بكتابة عبارات في جداريات إلكترونية والرسم والتلوين.

يذكر أن مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، تعد منطلقاً لأعمال الملك عبدالله الإنسانية داخل المملكة وخارجها، حيث أنشئت في العام 1431 (2011م)، لتكون مؤسسة عالمية مستقلة تعمل على تجسيد رؤية الملك عبدالله وقيمه السامية ؛ فرؤيته -رحمه الله- تمثلت في وجود عالم أفضل قائم على قيم التسامح والفضيلة والسلام , ولتكون رمزا تخلّد فيه مبادئه وقيمه بعد وفاته.

وتسعى المؤسسة إلى الحفاظ على قيم الملك عبدالله النبيلة ومبادئه السامية من خلال تطوير وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية التي تتمحور حول سبعة مجالات أساسية: التعليم، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية، والعلوم والتقنية، والتنمية الاجتماعية، والحوار الإنساني، والأمن والسلام.