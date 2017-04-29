إقلاع 336 شخصا عن التدخين في عرعر

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عرعر- واس

أسهم مجمع مكافحة التدخين في مدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية من خلال باكورة حملاته التوعوية التي شملت المطويات والمقاطع الفيديو ونحوها, في إقلاع 336 شخصًا من آفة التدخين خلال ستة الأشهر الماضية من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح مدير المجمع حمود الرويلي , أن عدد الراغبين بالعلاج من آفة التدخين بجميع الفئات العمرية خلال الستة الأشهر الماضية بلغ 1115 شخصا، أقلع منهم ولله الحمد 336 شخصًا، مشيرًا إلى أن المجمع نفذ 330 نشاطاً توعوياً لجميع أطياف المجتمع منها 114 معرضاً توعويًا، و 116 محاضرة تثقيفية، حضرها ما يقرب من 37710 أشخاص. واطلعت “واس”, على الحملات التوعوية التي قدمها المجمع للمجتمع للإقلاع عن آفة التدخين ومن أهمها: حملة “فلنكن قدوة بالامتناع عن التبغ” التي تم تدشينها أمام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية آنذاك، وحملة حياتك غاليه بالتعاون مع الأمن العام، وحمله “استمتع بحياتك” بالتعاون مع إدارة التعليم في المنطقة، وحملة “تجربة الهلاك” مع المكتب التعاوني لتوعية الجاليات، وحملة “تحرك من أجل صحتك” بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية، وحملة “سرطان الثدي” لوجود علاقة بين التدخين وسرطان الثدي, بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات للمدارس والإدارات الحكومية لتوعيتهم بخطورة آفة التدخين.