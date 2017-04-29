إلتون: عيوننا على النقاط الثلاث

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الدمام-حمودالزهراني

قال لاعب القادسية إلتون خوزيه: إن طموح الفريق من مواجهة شقيقه نادي الإتفاق، هو تحقيق الفوز، وتحسين الصورة التي ظهر بها الفريق بالجولة الأخيرة أمام الرائد، والسعي لتحقيق النقاط الثلاث، و أضاف خوزيه: إنه وزملاءه يدركون مدى صعوبة مواجهة الاتفاق، و أنهم جاهزون لخوض هذا التحدي. وذكر خوزيه أن الجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني الوطني بندر باصريح قد أعدّ الفريق لتلافي الأخطاء، التي ظهرت في الجولات الماضية، وذلك لتحسين صورة الفريق، وتقديم ما يرضي طموح المشجع القدساوي، بالإضافة إلى محاولة مواصلة الانسجام للفريق بعد تغيير الجهاز الفني.