إلزام أصحاب الأعمال بفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية

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جدة ــ البلاد

الزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب الأعمال بفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية.

واطلقت الوزارة مشروعا لفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية تضمن تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا المشروع يأتي حرصا من الوزارة على حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود عمل تلك العمالة.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المشروع يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز المبادئ الحقوقية في المملكة.

وبين أن المشروع في مرحلته الأولى سيشمل العمالة المنزلية الموجودة على أرض المملكة، مضيفا أن المشروع يلزم صاحب العمل بتوثيق عقد التوظيف إلكترونياً عبر موقع “مساند”، وتحديد الأجر الشهري للعامل، ثم بفتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية، مجدداً دعوته لجميع عملاء الوزارة للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم بشأن العمالة المنزلية، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات.