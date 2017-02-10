العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إلغاء إطلاق (طيران المها) بالمملكة لتأخر الترخيص

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إلغاء إطلاق (طيران المها) بالمملكة لتأخر الترخيص
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الرياض – البلاد

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن الشركة ألغت خططها لإطلاق “طيران المها” بالمملكة بعد تأخر حصولها على الترخيص، وذلك حسبما نقله موقع سي اتش-افيايشن ” المتخصص في شؤون الطيران.

وأضاف الباكر قائلا:” نعم، نشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من إطلاق “طيران المها”، ونأمل أن تكون لدينا فرصة أخرى لتحقيق رغبتنا في خدمة السوق السعودي”.

وأوضح بأنه على الرغم من إلغاء خطط الشركة بخصوص “طيران المها” في المملكة إلا أنها ستبقى تنتظر دخول السوق عند تحسن قدرة المطارات السعودية في التأقلم مع تزايد التدفقات المرورية عليها.

وكانت الخطوط الجوية القطرية” قد فازت نهاية عام 2012 برخصة ناقل جوّي وطني بالمملكة، حيث كانت تعتزم تشغيل رحلاتها تحت اسم شركة “طيران المها”.

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التصنيف: الأولى

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