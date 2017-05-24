إلغاء شرط العمل لفترة توازي الإيفاد أو الابتعاث

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الرياض- البلاد

وافق وزير الخدمة المدنية المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على إجراء عدة تعديلات على ضوابط الابتعاث والإيفاد لموظفي الخدمة وذلك تشجيعاً لموظفي الدولة وسعياً للارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق الأداء المميز لكوادرها.

وتضمنت التعديلات إلغاء شرط مضي فترة عمل توازي فترة إيفاده أو ابتعاثه المحددة في قرارات اللجنة، ليعدل نص الفقرة إلى أنه (يمكن الاستثناء من ذلك في حالة استدعاء حاجة العمل الحالي أو المرتقب للمرشح ، وإنهاء المرشح الدرجة العلمية السابقة بمستوى علمي متميز).

كما شملت التعديلات إلغاء حصر قضاء فترة الامتياز لبرامج التجسير للتخصصات الصحية بالمستشفيات التابعة للجهة فقط. كما تناولت التعديلات إمكانية تغيير الجهة التعليمية والتخصص بشرط أن يكون طلب الانتقال أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص مبني على مبررات مقنعة على أن لا يترتب على الانتقال زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الموافقة على الابتعاث، و أن لا يترتب على تغيير التخصص زيادة في مدة البعثة اكثر مما كانت عليه في قرار الابتعاث.