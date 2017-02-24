إلكو: بالتعاون سنعيد للاتفاق هيبته

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الدمام-حمودالزهراني

أبدى الهولندي إلكو شاتوري مدرب الفريق الاتفاقي ارتياحه للتجاوب الذي وجده من اللاعبين منذ لحظة توليه المهمة خلفا لجاريدو الذي ألغت الادارة الاتفاقية عقده ، لافتاً إلى أنه عمل طوال الأسبوع على محوري الجوانب الفنية والنفسية.

وقال: “قلت للاعبين مهمتي لن تكون سهلة إلا بتعاونكم، دعونا نعمل كأسرة واحدة، وأنا واثق أننا جميعاً سنحقق تطلعاتنا بتصحيح مسار الفريق”.

وأكد شاتوري بأن الأجواء في الفريق تدفع نحو العمل بقوة وتحمل المسؤلية، إذ تتكامل عناصر النجاح إدارياً وعناصرياً، موضحاً أن صعوبة المهمة تكمن فقط في العمل في وقت حرج.

وقال: “سبق لي في الدور الأول من الدوري خوض مهمة مماثلة، وكان المنعطف صعباً، وقد نجحنا في تجاوزه بعد الفوز على التعاون بنتيجة وأداء رائعين، ونحن نعمل على تكرار الأمر، ونتمنى أن ننجح”.