إمارة مكة تطلق معرضين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

نظمت إمارة منطقة مكة المكرمة معرضين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك للتعريف بمشروع ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

ويأتي هذا الإجراء بعد النجاح الذي حققته معارض ملتقى مكة الثقافي التي أطلقتها الإمارة في الأسواق خلال فترة إجازة الربيع واستطاعت أن تجذب الكثير من الزوار فاق عددهم الـ 10 آلاف زائر خلال 5 أيام .

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الإمارة سلطان الدوسري أن توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتمثل في إشراك المجتمع في هذا المشروع ليكون جزءا منه ومن بناة أفكاره، وليتحقق التكامل بين المشروع وأبناء المنطقة ويتحقق الهدف الذي أطلق من أجله المشروع وهو تنمية الإنسان,

مشيرا إلى أن هذه المعارض ستستمر حتى انتهاء فعاليات ملتقى مكة الثقافي هذا العام في شهر شعبان.

ومن المقرر أن يتم العمل في هذه المعارض على مدار الساعة في صالات المطار حيث يتولى العاملون فيها التعريف بالمشروع والتوجه الذي تنهجه إمارة مكة لصناعة القدوة والإجابة على أسئلة الزوار وتوزيع البرشورات والكتيبات وتقديم العروض المرئية واستقبال المقترحات والملاحظات .

ويأتي اختيار إمارة منطقة مكة المكرمة لإقامة معارضها للتعريف بمشروع ملتقى مكة الثقافي في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في وقت أعلن فيه مطار جدة منذ أيام عن تحقيقه أعلى معدل من الركاب بلغ 31 مليون مسافر خلال العام الماضي 2016م .